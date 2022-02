Mila Debrito adlı qadın sosial mediada öz südünü sataraq yaxşı qazanc əldə edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1 uşaq anası olan qadın mütşərilərini əsasən internetdə tapır. Onun müştəriləri isə əsasən idmanla məşğul olan kişilərdir. Qadının sözlərinə görə, o südünü sataraq qısa müddətdə 15 min dollar qazanıb

Qadın südünün çox olduğunu bildirib. O, südü atmaqdansa satmağa üstünlük verdiyini ifadə edib.

