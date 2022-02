Zaurun verilişində ŞOK HADİSƏ: Kömək üçün efirə çıxdı, ərinə xəyanət etdi - VİDEO

ATV-nin “Bizimləsən” proqramında hər kəsi şoka salan hadisə yaşanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Elşad adlı oğlanla qaçaraq aparıcı Zaur Baxşəliyevdən yardım istəyən Aysun başqa bir iştirakçı ilə görüşüb. Proqramda atasını axtaran digər iştirakçı ilə telefonla mesajlaşan Aysun daha sonra onunla bir yerdə yemək yeyib. Elşadla Aysun isə bunun digər iştirakçı Arzu tərəfindən planlaşdırıldığını iddia edib.

Öz səhvini boynuna alan Aysun Elşadı sevdiyini bildirib. Durumdan əsəbiləşən Elşad efirdə özündən gedib. Daha sonra onu səhvinə görə bağışladığını bildirib.

