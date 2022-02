Ukrayna Rusiyanın 5 təyyarəsini vurdu: Yeni cəbhə açılıb / VİDEO

Luqansk bölgəsində Ukrayna ordusu Rusiyanın 5 hərbi təyyarəsini və 1 helikopterini məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Röyters agentliyi Ukraynanın Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Lakin Rusiya tərəfi təyyarələrinin vurulması barədə xəbəri təkzib edib. Rusiyanın xəbər agentlikləri bildirir ki, Rusiya Qara dənizdən müdaxiləyə başlayıb. Rusiya ordusu Ukraynanın bütün ərazilərindəki hərbi mərkəzləri bombalayır. Kiyevdə partlayış səsləri eşidilir.

Ukrayna tərəfinin məlumatına görə, Luqanskda rus birlikləri 2 kəndi ələ keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.