Ukraynada qalan azərbaycanlılar təhlükə ilə üzləşiblər və təxliyyə olunmaq istəyirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hava limanında qalan azərbaycanlılar təxliyyə olunmaq üçün kömək istəyirlər.

BAKU.TV-də yayımlanan görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.