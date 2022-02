Rusiya silahlı qüvvələrinin endirdiyi zərbələr nəticəsində Ukraynanın hərbi infrastrukturunun 83 yerüstü obyekti sıradan çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

“Əməliyyat başlayandan indiyədək Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə məxsus iki Su-27, iki Su-24, 1 helikopter və 4 “Bayraktar TB-2” PUA-sı vurulub”, - nazirliyin məlumatında bildirilir.

