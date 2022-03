"Telegram" istifadəçiləri messencerin çökməsi barədə məlumat verirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Telegram"-ın işində problemlərin kəskin artması 22:00 radələrində qeydə alınıb.

Ən çox şikayət Rusiya, Ukrayna, Belarus və Moldovadan olan istifadəçilərdən daxil olur.

