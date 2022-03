Ukraynanın Konotop şəhərində təslim olmaq üçün danışıqlar aparmaq istəyən rusiyalı hərbçilər Ukrayna vətəndaşlarının qəzəbinə tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əsgərlər xalqın qəzəbinə tuş gələcəyini güman etdiyi üçün özləri ilə qumbara gətiriblər. Sakinlər onları döyməsin deyə əsgərlər qumbaraları ilə mülki vətəndaşları hədələyərək ərazidən uzaqlaşıblar.

