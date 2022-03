İraqın Su Ehtiyatları naziri Mehdi Rəşid Hamdami Türkiyəyə su məsələsində dəstəyinə görə təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Türkiyə tərəfi İraqın su itkisini kompensasiya edib və Ankara İraqı susuz saxlamayacağını bildirib.

“Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın xüsusi nümayəndəsi Veysəl Əroğlu İraqı susuz saxlamayacaqlarını açıqladı. İranın da Türkiyə kimi davranmasını arzu edərdik. Lakin çağırışlarımıza cavab verilmədi”.

