Ermənistanı “Avroviziya 2022” mahnı müsabiqəsində 21 yaşlı müğənni Roza Lin təmsil edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Birinci kanalı məlumat yayıb. Roza Linin mahnı və klipinin premyerası martın 19-da olacaq.

Qeyd edək ki, “Avroviziya 2022”nin finalı mayın 14-də Turində baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.