Azərbaycanın futzal yığmasının Avropa çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

19 yaşadək futzalçılardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Avropa çempionatının əsas seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirəcəyi oyunlar üçün yekun heyəti açıqlanıb.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığma 16 - 19 martda Xorvatiyada keçiriləcək seçmə mərhələ matçlarına 12 oyunçu ilə yollanacaq.

Baş məşqçi Ağatahir Əzimovun siyahısında yer alan futzalçılar bunlardır:

Oyunların təqvimi:

17 mart. Xorvatiya – Azərbaycan

18 mart. Latviya - Azərbaycan

Qarşılaşmalar Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlanacaq.



