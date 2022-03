Bugünkü hərraclarda bitkoin kriptovalyutası bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Binance” birjasında bitkoin 4,1 faiz bahalaşaraq 40 410 ABŞ dollarından satılıb.

Qeyd edək ki, bitkoin martın əvvəlindən indiyədək 6 faiz ucuzlamışdı.

