Fransanın Korsika adasında etiraz aksiyaları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayişçilər müstəqillik tələb edir. Məlumata görə, aksiyalar şiddətə çevrilib. Fransanın daxili işlər naziri Gerald Darmanin bildirib ki, hökumət Korsika adasına muxtariyyət verilməsini qəbul edə bilər.

Qeyd edək ki, Emmanuel Makron 2017-ci ildə prezident seçkiləri kampaniyası zamanı Korsikaya muxtariyyət verəcəyini vəd edib.

