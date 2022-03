Avstraliya Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avstraliya hökumətindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Avstraliya prezident Vladimir Putinə yaxınlığı ilə bilinən 41 iş adamına sanksiya tətbiq edib. Lakin qadağalar Avstraliya şirkətləri ilə əməkdaşlıq edən iki rus iş adamına aid edilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.