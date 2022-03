Rusiya ordusu Luqansk vilayətinin90 faizini ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Açıqlamaya görə, rus qüvvələri Mariopulda da uğur qazanıb. Şəhərin mərkəzində döyüşlər davam edir.

Separatçılar isə bildiriblər ki, Rusiya Donbasın hava məkanını bağlayıb.

Qeyd edək ki, Prezident Vladimir Zelenski Ukraynanın hava məkanının NATO tərəfindən bağlanmasını tələb edirdi.

