Türkiyənin "Habertürk" kanalının efirində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı Afşin Yurdakulun diqqətsizliyi efirə əlavə səslərin getməsinə səbəb olub.

Belə ki, sujet təqdim olunan zaman mikrofonun açıq qaldığını unudan aparıcının ətrafındakılarla söhbəti efirə gedib.

Efirə gedən videodan aparıcının "Sprey var? Tüklərim qalxıb" ifadələri aydın eşidilir.

