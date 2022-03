Ukraynalı keçmiş deputat Kotvitskinin həyat yoldaşı ölkədən 28 milyon dollar və 1,3 milyon avro çıxarmağa cəhd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputatın həyat yoldaşı pullarla Macarıstanda saxlanılıb.

Hadisədən sonra sosial şəbəkədə foto da yayılıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

