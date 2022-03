Xalq artisti Rübabə Muradovanın qızı Qəmərmülk Muradova vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə lent.az-a mərhumun nəvəsi Abbasağa Əlizadə məlumat verib.

O, bildirib ki, nənəsi bu axşam xərçəng xəstəliyindən 74 yaşında dünyasını dəyişib.

