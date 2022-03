Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla fransalı həmkarı Emmanuel Makron arasında görüş baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, liderlər Belçikanın paytaxtı Brüsseldə NATO sammiti çərçivəsində bir araya gəliblər.

Liderlərin müzakirəsi təxminən yarım saat davam edib.

