"Müdafiə naziri Sergey Şoyqunun indi çox narahatlığı var. Xüsusi hərbi əməliyyat gedir".

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. "Təbii ki, indi medianın fəaliyyəti üçün o qədər də vaxtı yoxdur, bu, tamamilə başa düşüləndir", - o, Şoyqu ilə bağlı danışarkən deyib.

Qeyd edək ki, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqunun 11 gündür media qarşısına çıxmaması müzakirələrə səbəb olub.

