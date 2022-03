Şimali Koreya ötən gün sınaqdan keçirdiyi ballistik raketin qitələrarası yeni növ mərmi olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu növ raket ilk dəfə sınaqdan keçirilir.

Cənubi Koreyanın məlumatına görə, Pxenyanın sınaqdan keçirdiyi raket 6200 kilometr yüksəklikdə təqribən 1080 kilometr məsafə qət edib.

