“Şərait necə olusa olsun, ABŞ-ın heç bir halda kimyəvi silah tətbq etmək niyyəti yoxdur”.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Ceyk Sallivan bildirib

Sallivan həmçinin vurğulayıb ki, bu silahdan istifadə edənlərin cəzası da çox ağır olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.