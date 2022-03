Yaponiyanın ən böyük bankları Sberbank ilə əməliyyatlarını DAYANDIRACAQ

Yaponiyanın ən böyük bankları, o cümlədən "Mitsubishi UFJ", "Sumitomo Mitsui" və "Mizuho" Rusiyanın Sberbankı ilə dollar əməliyyatlarını dayandıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kyodo agentliyinin məlumatına görə, proses martın 26-dan etibarən həyata keçiriləcək. Sberbank ilə əməliyyatlar apararkən Yaponiya maliyyə institutları Amerika müxbir banklarından istifadə edirdilər amma yeni qadağa qüvvəyə mindikdən sonra Yaponiya tərəfinin bu Rusiya bankı ilə hər hansı əməliyyatı qeyri-mümkün olacaqdır.

Hazırda Sberbank ilə digər valyutalarda əməliyyatların da dayandırılacağı bəlli deyil. Qeyd edək ki, "Mitsubishi UFJ" kimi bir sıra Yaponiya bankları yalnız dollarla xarici valyuta ilə əməliyyatlar aparmaq siyasəti aparırlar.

