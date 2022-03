Ölkə ərazisində müşahidə olunan küləkli hava şəraiti martın 30-u gündüzədək davam edəcək.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, martın 28-də müşahidə olunan şimal-qərb küləyi 29-da cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, küləyin maksimal sürəti 15-20 m/s, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 23-28 m/s-dək güclənəcək.

