“Kreml Ukrayna ilə müharibənin mənasız olduğunu anlayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış rusiyalı müxalif jurnalist Aleksandr Nevzorov Rusiya ordusunun Kiyev ətrafından çəkilməsini belə şərh edib. O bildirib ki, bu , geri çəkilmək yox Rusiya ordusunun Kiyevdən qaçmasıdır:

“Hadisələrə real baxmaq lazımdır. Rusiya ordusu Kiyevdən qaçır. Bunu milyon formada yumşaldıcı şəkildə ifadə edə bilərsiniz. Amma mahiyyət dəyişməyəcək. Bu, sonun başlanğıcıdır”.

