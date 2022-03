“Ukrayna sıradan ölkə deyil. Qərb Ukraynanı dəstəkləyir. Bu müharibə bir həftə, 10 günə bitəcək deyilirdi. Gördüyünüz bitmədi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, son vaxtlar dünya Rusiya-Ukrayna müharibəsi kimi qarşıdurma görməyib. Ərdoğanın sözlərinə görə, müharibədə aralarında uşaq və qadınlar da olmaqla çoxlu insan həlak olub. “Rusiyanın da ciddi itkiləri var” - Ərdoğan deyib.

