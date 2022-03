2022-ci ilin fevral ayında xarici vətəndaşların bank kartları vasitəsi ilə ölkəmizdə apardıqları əməliyyatların həcmi 186,5 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2022-ci ilin yanvar-fevral aylarında isə əcnəbilər bank kartları vasitəsi ilə 391,2 milyon manatlıq əməliyyat aparıblar.

