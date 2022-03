Nazirlər telefonda danışdı

Martın 31-də Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının xarici işlər naziri Şahzadə Feysal bin Farhan bin Abdullah bin Feysal Əl Səud arasında telefon danışığı olub.

XİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nazirlər müqəddəs Ramazan ayının gəlişi münasibətilə qarşılıqlı təbriklərini çatdırıb və bu ayın bütün müsəlman aləmi üçün xeyirli olmasına dair arzularını ifadə ediblər.

Tərəflər iki ölkə arasında əməkdaşlıq və qardaşlıq münasibətlərin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparıb və bu xüsusda məmnunluq bildiriblər.

İki ölkə arasında hazırda icra olunan birgə layihələrə dair razılıq ifadə olunub, həmçinin Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın ötən ilin dekabr ayında keçirilmiş iclasının nəticələrinin məmnunluq doğurduğu qeyd edilib. İqtisadi və sərmayə sahəsində əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün potensialın olduğu vurğulanıb.

C.Bayramov Səudiyyə Ərəbistanının “Acwa Power” şirkətinin Azərbaycanda külək elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı layihəsinə məmnunluqla istinad edib və həmkarına Azərbaycanın alternativ enerji baxımından böyük potensialı ilə bağlı məlumat verib.

Tərəflər həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstək məsələlərini müzakirə ediblər.

Nazir keçmiş münaqişə ilə bağlı Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan ədalətli mövqeyinə verilən dəstəyi minnətdarlıqla vurğulayıb.

C.Bayramov səudiyyəli həmkarını Azərbaycana səfər etməyə dəvət edib.

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının xarici işlər naziri Şahzadə Feysal bin Farhan bin Abdullah bin Feysal Əl Səud dəvətə görə təşəkkürünü bildirib və dəvəti məmnuniyyətlə qəbul etdiyini söyləyib.

Telefon danışığı zamanı nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

