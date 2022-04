Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərə təşkil edilən müntəzəm avtobus reyslərinin mart ayı üzrə statistikası açıqlanıb.

Xidmətdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hesabat dövründə Bakı Beynəlxalq Avtovağzaldan Şuşaya 799, Ağdama isə 154 sərnişin daşınıb.

Bununla yanaşı, Bərdə avtovağzalından Ağdama - 408, Əhmədbəyli avtostansiyasından isə Şuşa köhnə avtovağzalına - 470 sərnişin daşınıb.

