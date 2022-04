Nigeriyanın Plateo əyalətində yağış mövsumunu qarşılamaq üçün keçirilən festival zamanı qətliam baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, terrorçuların festivala hücumu zamanı 10 nəfər həlak olub. 19 yaralı var. Hücum zamanı çox sayda tikili sıradan çıxıb. Bölgəyə əlavə qüvvələrin cəlb edilməsindən sonra terrorçular geri çəkilmək məcburiyyətində qalıblar. Hücum zamanı partlayıcı qurğudan istifadə edilib.

Hücuma görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.



