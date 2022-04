İnternet problemi belə həll ediləcək: Böyük layihənin icrasına başlanılır

Amazon şirkəti bütün dünyanı internetlə təmin etmək üçün kosmosa 3 mindən çox peyk göndərməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Amazon bu məqsədlə bir sıra şirkətlərlə əməkdaşlıq edir. Planın 5 il ərzində icra edilməsi gündəmdədir. Proqramın maddi tərəfi hələlik açıqlanmasa da, milyardlarla dollar dəyərində olacağı güman edilir. Yaxın vaxtlarda planın icrası kosmosa test məqsədilə peyklərin göndərilməsi ilə başlayacaq. Bildirilir ki, layihənin icrasında sonra internet problemi ilə üzləşən bölgələrdə çətinliklər aradan qalxacaq

