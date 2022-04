Böyük Britaniya Ukraynaya zirehli texnikalar və ağır silahlar göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Times” qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə, ağır silahlar arasında tank əleyhinə və zenit raketləri də var. Bildirilir ki, Britaniya hökuməti Ukrayna ordusunun zenit raketləri ilə bağlı tələbini nəzərə alıb.

Qəzet yazır ki, rus ordusunun ən çox çəkindiyi silahlar da məhz tank əleyhinə raketlər və zenit raketləridir.

