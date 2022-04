“Ukrayna Rusiyaya yeni razılaşma mətni təqdim edib. Bu mətn Ukraynanın İstanbulda təqdim etdiyi mətndən fərqlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna Krım və Donbasla bağlı vəziyyətin Putin-Zelenski görüşündə müzakirə edilməsini təklif edib.

“Bu qəbuledilməzdir” - deyən Lavrovun sözlərinə görə, Vaşinqton Zelenskiyə müharibəyə davam etməsi üçün təzyiq göstərir.

