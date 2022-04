Polşanın ATƏT yanında Daimi Nümayəndəliyi Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü barədə bəyanat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumat qurumun "Twitter" səhifəsində yayımlanıb.

Bildirilib ki, nümayəndəlik Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin mümkün sülh razılaşması istiqamətində prosesin başlamasını alqışlayır və Cənubi Qafqazda sabit və dinc mühitin təmin edilməsi üçün bütün səylərdə kömək etməyə hazırdır.

