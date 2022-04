“Ukraynanın Kramatorsk dəmiryolu vağzalının Rusiya ordusu tərəfindən bombalanması barədə iddiaları təxribatdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi belə açıqlama verib. Açıqlamada bildirilir:

“Kiyevdəki rejimin 8 apreldə Kramatorsk dəmiryolu vağzalına Rusiya tərəfindək təşkil edildiyi irəli sürülən raket hücumu barədə bütün açıqlamaları təxribatdır.Aprelin 8-də Rusiya ordusu Kramatorsk şəhərində heç bir hərbi əməliyyat təşkil etməyib və təşkil etməyi planlaşdırmır”.

