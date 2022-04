Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan kəndində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 55 yaşlı Rüxsarə Xəlilova Əsrik Cırdaxan kənd xətti üzrə işləyən marşrut avtobusundan enib, yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən zaman həmkəndlisi Anar Quliyev idarə etdiyi “Mercedes” markalı avtomobillə onu vurub.

Piyada ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.