Zaqatalada 13 yaşlı oğlanı ilan sancıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə bu gün Zaqatala rayonunun Kəpənəkçi kəndində baş verib.

Həmin kənd sakini, 2009-cu il təvəllüdlü Kərimov Məhəmməd Fərid oğlu yaşadığı evin həətində oynayarkən, onun sağ əlinin barmağından ilan sancıb.

Məhəmməd Kərimova Zaqatala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında lazımi tibbi yardım göstərilib, ilan zəhərinə qarşı zərdab vurulub və ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıb.

