Lalə Azərtaşın verilişində GƏRGİN ANLAR: Qonaq gəlinini təqhir edən kişiyə hücum çəkdi - VİDEO

"Təsir Dairəsi" ictimai-sosial proqramında İmişlidən olan bir ailədə baş verən qalmaqallı və xoşagəlməz hadisənin təfərrüatları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəlininə böhtan atan Hafiz adlı şəxsin yalanları proqramda üzə çıxıb. Aparıcı Lalə Azərtaş Hafizin verilişdən kənarda işlətdiyi nalayiq ifadələrə görə gəlinindən üzr istəməsini istəyib. Lakin Hafiz bunu etməyəcəyini deyib. Elə bu anda gözlənilmədən studiyaya daxil olan bir gənc Hafizin üzərinə yürüyərək gəlini qarşısında diz çökməsi istəyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.