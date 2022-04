Bu gün xaricdə doktorantura təhsili ilə bağlı 2022-ci il üçün ilk sənəd qəbulu başa çatır.

Bu barədə Metbuat.az-a Təhsil Nazirliyindən xəbər verilib.

“2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində xaricdə doktorantura təhsilinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı elan edilmiş sənəd qəbulu bu gün saat 23:59-dək davam edəcək.

