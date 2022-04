Aşıq Əli Tapdıqoğlu "Həmin Zaur" proqramına qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, veriliş zamanı maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, aparıcı Zaur Kamal Əlinin 1078 manat məbləğində avtomobil cəriməsi olduğunu ortaya çıxarıb.

Aşıq Əli isə "Kişinin cəriməsi olar. Orucluq ayı bitsin, toylarımız başlasın, ödəyərəm" deyərək reaksiya verib.

Ətraflı videoda:

