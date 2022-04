Hesablama Palatası AZAL-da yoxlamalara başlayıb

“Azərbaycanda elə dövlət təşkilatları var ki, xidmətlərini belə öz gəlirləri hesabına qarşılamırlar”.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatanın sədri Vüqar Gülməmmədov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında , qurumun ötənilki fəaliyyəti haqqında hesabatın müzakirəsi zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-də (AZAL) yoxlamalara başlanılıb. V.Gülməmmədov bildirib ki, bu qurumda dövlət vəsaitinin və əmlakının auditi aparılır:

“Aparılan yoxlamaların nəticələrinə dair məlumatlar veriləcək”.

V.Gülməmmədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, AZAL-da yoxlamaların iyun ayında başa çatdırılması nəzərdə tutulub.

