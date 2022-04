Rusiya ordusu Xarkov vilayəti istiqamətində gedən döyüşlər zamanı yenidən ciddi itkilər verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, Ukrayna ordusunun hücumu nəticəsində Rusiya ordusunun 2-ci motoatıcı divziyanın 1-ci motoatıcı alayının komandiri polkovnik-leytenant Deins Mejuyev ölüb.

Həmin diviziyanın iki polkovniki isə yaralanıb.

