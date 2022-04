Türkiyə donanması Qara dəniz, Egey dənizi və Aralıq dənizinin şərqində təlimləri davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mavi Vatan-2022” adlı təlimlərə PUA-lar da cəlb edilib. Təlimlər zamanı Aksungur PUA-sı yerli istehsal olan “ağıllı bomba” ilə ilk dəfə su üstündəki hədəfə atəş açıb.

Şərti hədəf dəqiqliklə sıradan çıxarılıb.

