Bu gün Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Allahverdi Bağırovun anadan olmasının 76-cı ildönümüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan millisinin və "Dinamo"nun hücumçusu Mahir Emreli "Instagram" hesabında "Böyük kapitan" yazaraq Allahverdi Bağırovu yad edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.