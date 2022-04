Rezidentura imtahanlarının vaxtı açıqlanıb

Əsas (baza ali) tibb təhsili əsasında rezidenturaya qəbul imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada iki mərhələdə keçirilir: baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi; ixtisas fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanının mayın 15-də, baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsinin təkrar imtahanının (2-ci cəhd) iyunun 19-da, ixtisas fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanın isə avqustun 21-də keçirilməsi planlaşdırılır.

