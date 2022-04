"Mariupolda vəziyyət faciəvidir, lakin orada döyüşlər bitib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşə bildirib.

Putin deyib ki, Mariupolda 1300-dən çox Ukrayna əsgəri təslim olub.

"Mariupoldan humanitar dəhlizlər işləyir, onlardan 130-140 min insan çıxıb. "Azovstal" zavodu tamamilə təcrid olunub" - Putin qeyd edib.

