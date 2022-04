İlham Əliyev: Şuşa bəyannaməsi Türkiyə ilə qardaşlığımızın bariz nümunəsidir

Ötən ilin iyununda Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla imzaladığımız Şuşa Bəyannaməsi bizim qardaşlığımızın və əməkdaşlığımızın bariz nümunəsidir. Bu gün biz bu əməkdaşlığın bütün formatlarda rəsmiləşdirdik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-da ADA Universitetində keçirilən “İnkişaf və əməkdaşlıq” mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxışında deyib.

Azərbaycanın Türkiyə ilə bütün sahələrdə, o cümlədən hərbi və müdafiə sənayesi sahəsində müttəfiq olduqlarını vurğulayan dövlətimizin başçısı qeyd edib: “Şuşa Bəyannaməsi ilə biz Türkiyə ilə həm sözdə, həm də əməldə bir olduğumuzu bütün dünyaya bəyan etdik”.

