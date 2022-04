Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyi fəaliyyətini bərpa etdi

29 aprel 2022-ci il tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfirliyi Kiyev şəhərində fəaliyyətini bərpa edib.

XİN-dən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, səfirliyin ünvanı dəyişməyib və aşağıdakı kimidir:

Ünvan: Kiyev şəhəri, Qlıboçitskaya küçəsi 24

Telefon: +380 44 484 69 40

Faks: +380 44 484 69 32

Səfirliyin konsulluq şöbəsi təhlükəsizlik şəraiti nəzərə alınmaqla 30 aprel tarixindən başlayaraq aşağıdakı qrafik üzrə hər gün işləyəcək:

Müraciətlərin qəbulu - 10:00-13:00

Hazır sənədlərin verilməsi - 15:00-18:00

Səfirliyin Konsulluq şöbəsi ilə +380 73 505 00 00 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlamaq olar.

“Vətəndaşlarımızın diqqətinə çatdırırıq ki, səfirliyin Lvov şəhəri Fedkoviça 60a ünvanında yerləşən müvəqqəti ofisində mümkün konsulluq xidmətlərinin göstərilməsi 6 may 2022-ci il tarixinədək eyni qrafiklə davam etdiriləcək. Səfirliyin Lvov şəhərində ofisi ilə +380 99 408 99 43 nömrəsi ilə əlaqə saxlamaq olar.

Həmçinin diqqətə çatdırırıq ki, vəziyyətlə əlaqədar müvəqqəti olaraq Azərbaycan Respublikasında verilmiş sənədlərin səfirlikdə yenilənməsi fiziki olaraq mümkün deyil”, - qeyd olunub.

