Bakı küçələrində ayaqyalın gəzən qadın kimdir? - VİDEO

Bakıda bir qadın küçələri ayaqyalın gəzib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı videogörüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.



Belə ki, paylaşım edən şəxslər qadını paytaxtın Həsən Əliyev küçəsində gördüklərini yazırlar. Bununla yanaşı, 199 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusunda da görülən qadın digər sərnişinlərin diqqətini çəkib. Paylaşımlarda qadının üzərindən kəskin qoxu gəldiyi, yaxşı vəziyyətdə olmadığı qeyd edilir.

Onun hansı səbəbdən bu vəziyyətdə olduğu və görüldüyü yerdən hansı istiqamətə irəlilədiyi barədə məlumat yoxdur.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

