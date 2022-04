Amerikalı aktrisa Ancelina Coli Ukraynanın Lvov şəhərində səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UNIAN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Hollivud ulduzunun Ukraynaya səfərinin məqsədi humanitar yardımdır. A.Coli BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə həmkarları ilə birlikdə ukraynalılara yardım təşkil edir.

