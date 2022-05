Mehriban Əliyevadan Ramazan paylaşımı - FOTOLAR

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva instaqram hesabında Ramazan bayramı münasibətilə növbəti paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mehriban Əliyevə sosial şəbəkə hesabında ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsinin sakinlərinin iftar süfrəsindən fotolar paylaşaraq “Allah orucunuzu qəbul etsin!” yazıb.

